Pagani. Sessa e Calce: “Bonifica discarica Torretta, quali mosse? “

Alla c.a. Sindaco

Raffaele Maria De Prisco

Presidente Consiglio Comunale

Gerardo Palladino

I Consiglieri Comunali Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce hanno presentato una interrogazione per avere notizie circa la “Bonifica discarica località Torretta”.

Di seguito il testo del loro documento:

“Considerato che

-nell’anno 2013 la discarica sita in Località Torretta è stata inserita nel Piano Bonifiche della Regione Campania

– nell’anno 2018 è stato dato il via libera all’Ufficio Tecnico Comunale per la progettazione

-negli anni 2019/2020 sono stati fatti i primi interventi di caratterizzazione dei rifiuti e rimozione

Si interroga la SV per sapere:

-a che punto è arrivata la bonifica della discarica in località Torretta e quali sono le prossime azioni che l’amministrazione comunale, in sinergia con l’ufficio tecnico, intende mettere in atto per arrivare alla definitiva bonifica e conseguente messa in sicurezza dell’area”.