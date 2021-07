Pompei. Eventi serali nella stagione estiva al Parco Archeologico

Parte la stagione estiva di eventi serali al Parco archeologico di Pompei con una ricca serie di appuntamenti da fine giugno a ottobre. Gli eventi coinvolgeranno tutti i siti del Parco e prevedranno aperture notturne, visite accompagnate tematiche e iniziative straordinarie. Sono inoltre previsti eventi teatrali della rassegna Pompeii Theatrum Mundi al Teatro Grande di Pompei e visite teatralizzate nell’ambito del programma Campania by night nei siti esterni a cura di Scabec.

L’ingresso ai siti e le visite saranno contingentati secondo la normativa vigente e sarà possibile l’accesso fino ad esaurimento posti.POMPEII THEATRUM MUNDI

La stagione estiva a Pompei si è aperta con la rassegna Pompeii Theatrum Mundi, alla sua quarta edizione, con 5 spettacoli di prestigio (Resurrexit Cassandra, Pupo di Zucchero, Il Purgatorio. La notte lava la mente, Quinta Stagione, La Cerisaie / Il Giardino Dei Ciliegi) in scena al Teatro Grande.

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI – 3 luglio

A partire dal 3 luglio con la Notte Europea dei Musei – iniziativa ministeriale che prevede l’apertura serale nei luoghi della cultura, dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso 22) – si inaugurano le aperture notturne, con una proposta multipla di visita.

– È prevista passeggiata libera, al costo di 1€ (+1,50€ prevendita on-line; gratuità come da normativa), nell’area monumentale del Foro. Ingresso Porta Marina superiore.

– Come novità sarà possibile effettuare una visita straordinaria gratuita ai depositi di Pompei ospitati negli antichi granai del Foro dove sarà per la prima volta possibile ammirare la straordinaria varietà e quantità di materiale rinvenuto a Pompei.

– Accesso all’area del Foro al costo di ingresso di 5€ (+1,50€ prevendita on-line; riduzioni e gratuità come da normativa)

Sarà possibile accedere

– Visite accompagnate sul tema della donna nell’antichità Costo di 5€ (+ 1,50€ di prevendita on-line). Gruppi di massimo 20 persone. Prenotazione consigliata sul sito www.ticketone.it.

Sarà possibile prenotare una visita della durata di 45 minuti dell’area monumentale del Foro, a cura di Scabec, e dedicata al tema della donna, con particolare riferimento alle grandi figure femminili, come la sacerdotessa Eumachia dell’omonimo edificio sul Foro o la dea Fortuna del tempio vicino, ma anche sulla vita e le attività delle donne comuni.

-Visite straordinaria ai depositi/granai del Foro Costo di 5€ (+ 1,50€ di prevendita on- line). Gruppi di massimo 10 persone. Prenotazione consigliata sul sito www.ticketone.it.

L’accesso per i disabili è da Piazza Esedra con utilizzo dell’ascensore dell’Antiquarium, da segnalare al personale all’ingresso.

 GLI ALTRI SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO

 APERTURE NOTTURNE dal 6 agosto

A seguire dal 6 agosto ogni venerdì e sabato (6 e 7, 27 e 28 agosto, 3 e 4, 10 e 11, 25 settembre Giornata Europea del Patrimonio) l’offerta prevede:

dall’ ingresso da Porta Marina all’area del Foro, uno dei luoghi più

monumentali del sito, cuore della vita politica, religiosa ed economica della città antica, con i principali monumenti della vita pubblica, il Tempio di Giove, il Macellum, il Tempio di Apollo, la Basilica e con uscita dal tempio di Venere, dal quale sarà possibile accedere all’Antiquarium, di recente inaugurato nel suo rinnovato allestimento.

Villa di Poppea, Villa Regina, Villa San Marco, Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi- Reggia di Quisisana

3 luglio Notte Europea dei Musei: apertura serale dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso 22). Passeggiata libera al costo di 1€ (+1,50€ prevendita on-line; gratuità come da normativa).

Sarà possibile, inoltre, al costo di 5€ (+ 1,50€ di prevendita on –line) richiedere una visita accompagnata a cura di Scabec. Le visite sono per gruppi di massimo 20 persone (10 per il Museo Libero D’Orsi).

 APERTURE NOTTURNE dal 9 luglio

Tutti i venerdì e sabato dal 9 luglio e fino al 31 luglio, sarà possibile accedere a Villa San Marco a Stabia, alla Villa di Poppea a Oplontis, a Villa Regina a Boscoreale e al Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi- Reggia di Quisisana per le aperture notturne.

Il 25 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sarà prevista una apertura notturna della Villa di Poppea, Villa Regina, Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi- Reggia di Quisisana dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso 22).

Prenotazioni consigliate sul sito www.ticketone.it (costo prenotazione on-line 1,50€).

In aggiunta visita accompagnata a cura di Scabec al Costo di 5€ (+ 1,50€ di prevendita on-line). Le visite sono per massimo 20 persone (10 per il Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi – 15 per Villa Regina).

L’acquisto dei biglietti per i siti esterni è possibile esclusivamente on-line sul sito www.ticketone.it. Possibilità di acquisto del biglietto di tutti i siti presso le biglietterie di Pompei e Oplontis.

L’accesso per disabili è garantito alla Villa di Poppea (ingresso da via Margherita di Savoia, previa comunicazione al coordinamento), a Villa Regina, e al Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi.

Per info 081 8575347

www.pompeiisites.org

Viste a cura di Scabec Per Info 800 629638 www.campaniabynight.it

 CAMPANIA BY NIGHT. INIZIATIVE SPECIALI

Sono inoltre previste iniziative speciali n

secondo il seguente calendario.

STABIA

– Villa San Marco: venerdì 3 e sabato 4 settembre

– Villa Arianna: venerdì 10 e sabato 11 settembre

ell’ambito del programma Campania by night, progetto di

valorizzazione e promozione del patrimonio culturale promosso dalla Regione Campania, ideato e

curato da Scabec,

Stabia Liberata – visita teatralizzata

Visite speciali a due tra i più bei esempi di dimore aristocratiche del territorio in epoca romana,

con l’illustrazione dei luoghi a cura di un archeologo, e una performance teatrale.

A Villa San Marco la narrazione è in particolare incentrata e sulla vita personale di D’Orsi,

dalla sua curiosità giovanile per l’archeologia alla sua “impresa” di recupero del sito; a Villa

Arianna il focus del racconto è sulla figura di D’Orsi come uomo di lettere e filosofia. Visite e

performance teatrali a cura di Casa del Contemporaneo / Le Nuvole

Gruppi di massimo 20 persone ogni ora (h 20.00/21.00/ 22.00)

 OPLONTIS

– Villa di Poppea: domenica 5 sabato 11 e 18 settembre

Le memorie di Oplontis – viaggio teatrale itinerante a cura di Vincenzo Liguori

In collaborazione con l’Associazione Showlab, i visitatori saranno accompagnati all’interno della maestosa villa di Poppea a Torre Annunziata, attribuita alla seconda moglie di Nerone, da attori teatrali e ballerini, oltre che con l’ausilio di un’app.

La visita si conclude presso il Tablinium e il giardino della Villa, dove artisti e musicisti di strumenti antichi ricreano l’atmosfera dell’epoca attraverso il suono della lira e dell’arpa.

Gruppi di massimo 20 persone ogni ora (h 20.00/21.00/ 22.00)

 BOSCOREALE

– Villa Regina: domenica 12/19/26 settembre Parthenoplay

Visite guidate a cura di archeologi all’interno degli ambienti della Villa Regina, che costituisce un esempio ben conservato di fattoria rustica adibita alla produzione del vino, con i numerosi dolia interrati, usati per la conservazione del vino.

Al termine di ciascun turno di visita, intrattenimento di musica swing, a cura dell’Associazione MB Concerti, diretto dal Maestro Giuseppe Di Capua, con il momento spettacolo “Parthenoplay”, con il trio Marina Bruno (voce), Giuseppe Di Capua (piano), Peppe La Pusata (batteria).

Gruppi di massimo 15 persone ogni ora (h 20.00/21.00/ 22.00)