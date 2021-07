S.Marzano sul Sarno. Piazza Amendola salotto cittadino.

San Marzano sul Sarno, Piazza Amendola, interamente pedonale, fino al 1 agosto, ogni domenica dalle 18 alle 22, e con la possibilità per bar e locali di occupare suolo pubblico per installare sedie e tavolini. La sperimentazione è stata disposta dal vicesindaco Marco Iaquinandi.

Il beneficio.

I titolari dei locali potranno richiedere l’occupazione del suolo pubblico mediante il portale impresainungiorno. “Si tratta di una sperimentazione che avviamo con l’obiettivo di garantire maggiori spazi e fruizione alle famiglie e cittadini, limitando la circolazione stradale in quegli orari della domenica e cercando così di sostenere i titolari di bar e locali”. Dalla Polizia Municipale confermano che saranno garantiti sempre e comunque accessi alla Piazza per gli autorizzati e per i mezzi di soccorso.

Guarda anche VIDEO – Pagani. Mercato ortofrutticolo quale futuro?