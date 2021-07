Scafati. Pratiche inevase, scatta la denuncia.

Oltre 300 pratiche in giacenza per il superbonus 110%, e un solo dipendente a evaderle. Scatta la denuncia ai carabinieri. Aveva chiesto copia della sua pratica per accedere al cosiddetto “bonus facciate”, trascorsi i 30 giorni di tempo e in assenza di riscontro, l’uomo si è rivolto ai carabinieri della locale tenenza che hanno avviato una indagine conoscitiva. Al vaglio i protocolli delle pratiche, per verificare il loro ordine di arrivo e il loro regolare espletamento. Un’altra grana sia per i dipendenti che per i cittadini. “Impossibile lavorare in queste condizioni, lo stiamo denunciando da tempo. Il cittadino ha ragione, è un suo diritto, ma noi siamo oramai al collasso” spiega Giovanni Santonicola, rappresentante Cisl. La giacenza si è accumulata anche perché lo stesso impiegato pochi mesi fa è stato costretto all’isolamento fiduciario per un mese, perché colpito da Covid. Disagi anche per la Gori, impossibilitata a procedere con i nuovi allacci alla rete idrica, perché le pec inviate a Palazzo Mayer restano senza risposta. Accade che il dipendente è in ferie, e l’ufficio è scoperto. Tempo fa l’amministrazione comunale aveva indetto un bando per dieci tecnici esterni a cui affidare le pratiche di condono edilizio giacenti. Il lavoro consiste nel valutare le richieste ed esprimere parere, ogni pratica verrà rimborsata con circa 120 euro. “Non saranno di particolare aiuto, visto che la procedura successivamente sarà seguita da un dipendente comunale” sottolinea Santonicola. “E’ volontà di questa Amministrazione accelerare ulteriormente i tempi di lavorazione ed evasione delle istanze presentate dai cittadini, per poter garantire ai richiedenti risposte in tempi rapidi. D’altro canto, la mancata evasione delle istanze pendenti, oltre a non riscontrare una legittima esigenza del cittadino, comporta anche una significativa riduzione delle entrate, che rischia di aggravare un quadro finanziario dell’Ente già gravoso” le parole del Sindaco Cristoforo Salvati, che ha dato indirizzo al dirigente Nicola Fienga di procedere in via prioritaria all’evasione delle pratiche presentate, che risultano già definite. Erano stati richiamati in ufficio dallo smart working i due dipendenti che si sono visti deferire alla commissione disciplinare per aver chiesto rispettivamente venti minuti e 5 ore di straordinario. Un lavoro svolto in sede, ma che secondo la dirigente Anna Farro non andava considerato come straordinario. Si tratta di meno d 100 euro totali. “Sono passati 2 anni e questa amministrazione ha i conti sempre più in rosso e un personale sempre più esiguo. Chi è il responsabile, di chi le colpe, sempre del passato? L’assessore Di Lallo o dà le soluzioni e le risposte, per cui viene anche ben pagata, altrimenti può anche dimettersi” la stoccata di Giuseppe Sarconio.

Adriano Falanga