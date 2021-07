Sequestrate 400 piante marijuana in campagne tra Napoli e Salerno.

La Guardia di Finanza ha sequestrato, nelle campagne tra i comuni di Sant’Antonio Abate (Napoli) e Scafati (Salerno), una piantagione di cannabis nascosta in una serra adibita a coltivazione di pomodori. I Baschi Verdi della Compagnia di Torre Annunziata, a seguito di una prolungata attività di appostamento e osservazione, hanno individuato oltre 400 piante di cannabis dell’altezza di circa 2-2,5 metri.

L’operazione.

È stata quindi avviata un’operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore, nel corso della quale è emerso che il responsabile della coltura, formalmente titolare di una ditta individuale operante nel settore della produzione di spezie e piante aromatiche per uso farmaceutico, aveva dichiarato trattarsi di canapa sativa seminata all’inizio di giugno. Al riguardo, lo stesso aveva esibito una fattura di acquisto di semi di tale pianta.

Tuttavia, la crescita anomala delle piante, le modalità con cui venivano coltivate e nascoste e le successive analisi effettuate su un campione delle stesse, hanno permesso di far emergere un livello di Thc notevolmente superiore al limite consentito per la canapa sativa. È stato quindi denunciato il responsabile, un 46enne di Lettere (Napoli), per coltivazione di sostanze stupefacenti. La coltivazione avrebbe reso circa 40 kg di marijuana fruttando profitti illeciti per circa 60mila euro.

Adnkronos