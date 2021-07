Nel salernitano tragedia al banchetto nuziale. Muore a 22 anni per malore durante festa nozze

Colto da un malore, un ragazzo di 22 anni è morto durante una festa di matrimonio. È accaduto, dopo la mezzanotte, in un ristorante di Capaccio Paestum, nel Salernitano. Il ragazzo, studente universitario originario di un comune irpino, stava partecipando al banchetto nuziale di alcuni parenti, quando all’improvviso si è accasciato al suolo.

Inutili i soccorsi

Per lui non c’e’ stato nulla da fare, nonostante siano giunte in soccorso tre ambulanze con a bordo i sanitari del 118. Sul posto, presenti anche i carabinieri della locale Stazione. Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che si è trattato di morte naturale e, perciò, il PM di turno della procura di Salerno ha rilasciato poco dopo la salma.

