VIDEO – Scafati. Pasquale Coppola si propone alla presidenza della Consortile

Scafati. Pasquale Coppola si propone alla presidenza della Consortile.

Si auto candida alla futura presidenza della nascente società consortile “Comunità Sensibile” il costituendo consorzio che di fatto sostituirà il Piano D’Ambito S1-02, rilevando la gestione delle politiche sociali. Ad avanzare la candidatura è Pasquale Coppola già consigliere comunale e Presidente del Consiglio Comune con l’esperienza targata Aliberti.



















Un concorrente.

Pasquale Coppola è soltanto uno dei nomi che circolano per la presidenza della società consortile che comprende oltre a Scafati anche Angri, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino. L’altro nome in lizza è quello dell’ex vice sindaco Peppino Fattoruso che Salvati è pronto a rimettere in gioco proprio proponendolo alla guida della consortile di ambito. Coppola si dice motivato a ricoprire questo ruolo.

Servizio di Tiziana Zurro

