Pagani Ambiente. Calce: “Compenso del direttore tecnico per migliorare i servizi”

Destinare il compenso del direttore tecnico al miglioramento dei servizi. La proposta arriva da Vincenzo Calce, già direttore tecnico dell’Aspa e consigliere comunale. L’esponente della minoranza ha inviato una lettera al

Sindaco Raffaele Maria De Prisco, al Presidente del Consiglio Comunale

Gerardo Palladino, all’Assessore all’ambiente Giuseppe Campitiello e al Direttore Generale Aniello Giordano per formulare la sua proposta.

“A luglio scorso, in vista della mia candidatura a sindaco di Pagani alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, ho rassegnato le mie dimissioni dal ruolo di “direttore tecnico” dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente”, conferitomi a seguito di manifestazione di interesse prot.15/A del maggio 2018 – si legge nella missiva -. Nonostante le mie dimissioni, non avendo l’azienda provveduto alla nomina di un nuovo direttore tecnico, ho sempre garantito e posto in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa, assicurando la corretta applicazione di tutte le normative vigenti. Il tutto senza alcun tipo di compenso economico ed esclusivamente per garantire continuità ed evitare che potesse venir meno un requisito tecnico/professionale necessario per la conservazione del “titolo” abilitativo. Pertanto, nell’ultima annualità, l’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” ha risparmiato totalmente il compenso destinato alla figura del Direttore Tecnico per un importo totale di euro 12.000 (annui)”.

Poi, arriva il suggerimento: “Perché, dunque, non destinare tale somma al miglioramento di alcuni servizi destinati alla città? Perché, ad esempio, non pensare di utilizzare questo importo per espletare un servizio di guardiania e pulizia in villa comunale (ogni giorno svilita dall’inciviltà)? Oppure perché non destinarlo ad un corpo di guardie ambientali che possano pattugliare l’intero territorio?” conclude Calce.