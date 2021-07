Pompei. Rebus Hub ferroviario. Il Generale Cipolletta smentisce Lo Sapio.

Rebus Hub ferroviario a Pompei.

Il Generale Cipolletta smentisce Lo Sapio.

“Il progetto definitivo non corrisponde agli interessi della Città e alla nostra idea di sviluppo per il futuro di Pompei”, queste le parole del Sindaco Carmine Lo Sapio durante l’ultimo consiglio comunale. A smentirlo, però, è stato il Gen. Cipolletta, ex Dg del grande progetto Pompei, il quale ha rilasciato una dichiarazione perentoria, riportata sul quotidiano Metropolis, asserendo che “La progettazione del nuovo Hub è definitiva…è ovvio che ci saranno della particelle che dovranno essere espropriate.” Questa dichiarazione è stata un fulmine a ciel sereno poiché contrasta fortemente con quanto affermato dall’amministrazione comunale, la quale si era resa disponibile a rivedere il progetto dopo le perplessità sollevate dall’opposizione. Proprio il gruppo consiliare di minoranza, durante l’ultimo consiglio comunale, presentò una interrogazione sul caso Hub, affermando che il progetto in questione è fortemente deleterio rispetto ad uno sviluppo turistico della città, andando ad intaccare, inoltre, un equilibrio socio-economico già di per sé precario. A sostegno dell’impegno preso dal Sindaco di Pompei, è stato presentato dai consiglieri di minoranza un ordine del giorno, da discutere e approvare durante il prossimo consiglio comunale, al fine di apportare tutte le necessarie modifiche per rendere la progettualità Hub in linea con gli interessi sociali ed economici della città, semmai questo progetto fosse realmente utile alla città stessa.

Sicuri e fiduciosi di un impegno pubblico da parte del primo cittadino, sperando che il suddetto impegno non sia come quello sui Sottopassi, attendiamo che nel prossimo consiglio comunale l’amministrazione tutta prenda una posizione definitiva su questo progetto.