Angri. Consortile: no a poltronificio si alla competenza

Angri. I consiglieri D’Auria, D’Antonio e Ferrara intervengono sulle vociferate nomine ai vertici della costituenda società consortile “Comunità Sensibile”. Ecco la nota stampa

Le nostre aspettative di lungo termine auspicano che i quattro comuni dell’ambito territoriale S1 02 optino per scelte che possano favorire la competenza e l’esperienza, precipue per l’individuazione del nuovo assetto gestionale della neonata società consortile denominata “Comunità Sensibile”. La scelta non deve assolutamente essere la sintesi dell’ennesima illogica spartizione per accontentare politici o tali definiti. Si lavori con coscienza e in maniera collegiale a un progetto serio e ben definito, con figure competenti e di esperienza e non si alimenti l’ennesimo poltronificio.

L’importanza del terzo settore.

Il terzo settore, le politiche sociali della nascente consortile hanno impatto fondamentale nella gestione di progetti e dei fondi dedicati al terzo settore e non possono ridursi meramente ad atti che possano alimentare, in qualunque modo, ulteriore clientelismo in questo difficile momento storico, soprattutto per le politiche sociali che hanno la necessità di essere rilanciate correttamente. È auspicabile che presidenza e consiglio di amministrazione vengano scelti con criterio e in base a precisi riferimenti normativi e curricolari e non in base ai pesi politici locali che generano pericolosi equilibri, perché questo ragionamento può essere del tutto sbagliato inficiando fin da subito l’azione della consortile. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo anche soltanto d’idee, se l’amministrazione che ci rappresentata lo ritiene necessario.

I consiglieri comunali: Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara

