Sangue sull’autostrada. Due morti e feriti in galleria sull’A2. Due morti e feriti in galleria sull’A2 in provincia di Potenza.

Due persone sono morte nella notte sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Lauria e Lagonegro, in provincia di Potenza. L’incidente è avvenuto in una delle gallerie in un tratto a doppio senso di marcia a causa di lavori, in direzione Lauria.

I mezzi coinvolti.

Coinvolti un tir e diverse macchine. Ci sono anche diversi feriti; sul posto numerose autoambulanze del 118, una anche proveniente dalla provincia di Salerno, i vigili del fuoco e la polizia.

AGI