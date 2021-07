Scafati. Bilancio, la verità di Salvati: “Ho ereditato scelte scellerate”

“E’ necessaria un’operazione verità su questi due anni di amministrazione”. E’ così che il Sindaco Cristoforo Salvati definisce la conferenza stampa che ha voluto ieri mattina, per spiegare i motivi del parere negativo dei Revisori dei Conti al Consuntivo 2020. Una bocciatura che il primo cittadino ritiene conseguenza di un “atteggiamento prudenziale dei revisori in vista dei fondi da accantonare per eventuali nuovi contenziosi”. Salvati ripercorre le tappe dal suo insediamento. “Abbiamo trovato un piano di rientro per spese scellerate prodotte da chi ci ha preceduto”. Sono tre le difficoltà maggiori che hanno spinto quattro anni fa i commissari prefettizi all’adozione del piano di riequilibrio. “Il contenzioso relativo ai Pip, che pesa circa 21 milioni di euro, un problema nato almeno 30 anni fa, quando volevano fare una Mirafiori in via Sant’Antonio Abate – dice – i debiti fuori bilancio dei contenziosi stradali e i 4 milioni di euro del vecchio Piano di Zona S1”. Salvati anticipa la stesura di una relazione prodotta dalla dirigente Anna Farro in cui vengono recepite le indicazioni dei Revisori, tramite la creazione di un fondo per eventi imprevedibili. Il provvedimento già ieri sera è stato trasmesso ai consiglieri comunali, ai revisori per un parere urgente e alla Corte dei Conti. E’ però corsa contro il tempo, il rendiconto va approvato entro fine luglio. “Altrimenti non possiamo procedere con le assunzioni programmate” aggiunge Salvati, in realtà, un voto contrario dell’Assise equivale soprattutto a scioglimento e voto anticipato. Tra i debiti non preventivati, tanto temuti dai revisori, un pignoramento di quasi un milione di euro arrivato con decreto ingiuntivo per bollette Enel non pagate: “negli anni dell’amministrazione sciolta” puntualizza il Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio, presente assieme alla vicesindaco Serena Porpora. “Ciascun consigliere comunale avrà tutti gli atti per poter esprimere un voto informato – spiega – il passato incombe, sono tutti debiti ereditati ed è alla luce di questo che il collegio dei revisori ha chiesto la creazione di un ulteriore fondo di garanzia”. Nella relazione la Farro rassicura sul bando per l’alienazione degli immobili comunali, che però di fatto ha prodotto appena 80mila euro sui 2 milioni previsti (ci sarà nuova asta con ribasso 10%) entro un mese seguirà quello per la cessione delle farmacie: “finalmente il Consorzio ci ha risposto e possiamo avviare gli atti per il bando”, chiarisce il primo cittadino.

Adriano Falanga