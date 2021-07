Agro Solidale. Domanda per voucher Centri Estivi per minori.

L’Azienda Consortile “Agro solidale”, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Pagani, Sarno e San Valentino Torio, rende noto che, nel contesto della situazione economica e sociale determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, intende sostenere le famiglie che vorranno utilizzare i servizi dei Centri Estivi per minori dai 3 a 17 anni nel periodo luglio – settembre 2021 attraverso l’erogazione di voucher utilizzabili nelle strutture accreditate.

Possono presentare richiesta per l’ottenimento del voucher i nuclei familiari residenti nei Comuni di Pagani, Sarno e San Valentino Torio con minori di età compresa dai 3 ai 17 anni che intendano iscrivere i figli in uno dei Centri Estivi presenti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”.

I voucher.

L’Ambito riconoscerà alla famiglia un massimo di 15 voucher, nel periodo luglio- settembre 2021. I voucher verranno consegnati dal beneficiario al soggetto gestore, il quale decurterà dalla retta di frequenza giornaliera, il corrispettivo importo riconosciuto. La eventuale quota che rimarrà a carico del beneficiario sarà versata da quest’ultimo direttamente al gestore, previa consegna dei voucher.

La domanda di assegnazione del “voucher centri estivi”, scaricabile dal sito www.agrosolidale.it alla sezione “Avvisi e bandi di gara”, è effettuata sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, deve essere compilata su apposito modulo Allegato 1 e presentata, entro il 15 luglio 2021 alle ore 14.00 e/o ritirabile presso i punti di Segretariato Sociale di “Agro Solidale”, localizzati nei Comune di Sarno, Pagani e San Valentino Torio. La domanda deve essere inviata via PEC all’indirizzo agrosolidale@pec.it, via mail all’indirizzo info@agrosolidale.it o consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Azienda Consortile, sito in via Marco Pittoni, 1 a Pagani (Sa) o presso i Segretariati Sociali dei Comuni di riferimento. Scadenza avviso: ore 14.00 del 15 luglio 2021

