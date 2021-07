San Marzano sul Sarno. Iscrizioni “Campo estivo per minori”.

Sono aperte le iscrizioni al “Campo estivo per minori 6-14 anni”, per mesi 2 presso la struttura “Falco Sport Village” e presso la sede del Centro Polivalente “Nu Juorn Buon”, in piazza Guerritore nel Comune di San Marzano Sul Sarno. Il servizio è rivolto a 35 bambini residenti a San Marzano Sul Sarno, in età compresa tra i 6 e i 14 anni.

I termini e le condizioni

Le attività inizieranno nei mesi di luglio e agosto, eccetto la settimana di ferragosto, per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30.

Avranno priorità all’iscrizione i bambini provenienti da famiglie che percepiscono il Reddito di cittadinanza e/o comunque prese in carico dal Servizio Sociale.

La domanda di ammissione, e tutta la documentazione utile, in allegato, dovranno essere compilate sugli appositi modelli scaricabili dal sito web di “Agro Solidale” (alla sezione “Avvisi e bandi di gara”) o disponibili presso il segretariato sociale localizzato presso la casa municipale di San Marzano Sul Sarno e dovranno pervenire via PEC all’indirizzo agrosolidale@pec.it, o via mail all’indirizzo info@agrosolidale.it, o consegnate a mano al servizio di segretariato sociale presso la Casa Municipale di San Marzano Sul Sarno entro e non oltre le ore 14.00 del 16 luglio 2021, a pena di esclusione. Scadenza avviso: ore 14.00 del 16 luglio 2021

Maggiori informazioni qui