Definito il secondo lotto fognario che insisterà nella zona periferica e in quella industriale del comune nocerino. Un progetto da 12 milioni, e tanto entusiasmo per il Sindaco Manlio Torquato.

Il Comune di Nocera Inferiore continua con le sua attività di stampo infrastrutturale per difendere le acque del Fiume Sarno. Con la definizione del secondo lotto, è reale sulla carta il collettamento fognario della città. Mentre il primo lotto fognario è già sotto ai lavori della società di Gestione Ottimale Risorse Idriche Spa, nelle ultime ore è stato determinato anche il progetto per il secondo. All’interno della città nocerina così come in quasi tutto l’agro la mancanza di una rete fognaria che sappia coprire l’intero territorio abitato o fabbricato è una piaga storica che danneggia, visto lo scorrere incontrollato delle acque, in maniera atavica la qualità dell’acqua e dell’aria per i cittadini. Soprattutto in periferia e nella zona industriale, dove gestire scarichi reflui spesso dannosi diventa pressoché impossibile. Per questo l’amministrazione del Sindaco Manlio Torquato si è impegnata molto per far approvare tale progetto all’interno del comitato esecutivo dell’ente idrico. Un lavoro in sinergia con la Regione Campania, i quali insieme hanno spinto a inserire il progetto del secondo lotto fognario in priorità a livello di finanziamenti, definendo le progettazioni approvate durante la conferenza dei servizi e quindi dall’ente idrico campano. Il costo di tali lavori ammontano ad oltre 12 milioni di euro, con la Gori che sta completando la progettazione esecutiva.

“Abbiamo approvato in Comitato Esecutivo dell’ente idrico campano il progetto definitivo del secondo lotto fognario. Esso comprende tutta l’area così detta periferica della città, la zona industriale e la sua area di espansione. È stata dura, ma si completa così una delle missioni fondamentali di questo lungo mandato amministrativo” sono le parole del Sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato. Il collettamento fognario diventa così realtà da completare, con i lavori del secondo lotto che inizieranno alla fine del 2022.