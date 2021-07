Pompei. Progetto Hub la maggioranza vota contro la la delibera minoranza su hub

Cinque voti a favore e dieci contro. In conclusione il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio e la sua maggioranza votano contro l’ordine del giorno che in consiglio comunale avrebbe dovuto sancire la convergenza tra le forze politiche pompeiane, funzionale ad una strategia condivisa, tesa a modificare il progetto hub, che dopo il via alla conferenza dei servizi è arrivata alla fase degli espropri. Per farla breve il progetto che tende a modificare radicalmente i lineamenti urbanistici della buffer zone del Parco Archeologico di Pompei secondo la maggioranza dovrebbe essere compatibile con il Puc che, dopo il preliminare è in fase di configurazione. Per questo motivo Lo Sapio intenderebbe aprire un tavolo progettuale con l’architetto Pasquale Miano da cui dovrebbero uscire proposte di compatibilità che farebbero limitare gli espropri riportando il progetto ad una configurazione meno “Invasiva”. E’ questo il motivo che ha portato il sindaco Lo Sapio a proporre, prima del voto, alla minoranza di ritirare la proposta di delibera. Al contrario a Di Casola e compagni non è sfuggita l’opportunità di svelare all’opinione pubblica le reali intenzioni del suo antagonista che sarebbero di far passare il progetto esecutivo con modifiche di poco conto (un poco come è successo per il progetto Eav). Sta difatti che Lo Sapio ha avuto un incontro politico (molto criticato perché non aperto alla società civile) con i maggiori imprenditori turistici dell’area occidentale dei Pompei (Vicino all’ingresso di Porta Marina) in cui ha promesso il suo impegno politico a modificare il progetto. E’ evidente che gioca su due tavoli. Probabilmente diversamente al progetto Eav si sente meno vincolato al progetto sul tavolo del comitato di gestione dell’Unità Grande Pompei di quanto non sia nei confronti della Regione Campania. Ha vincoli di partito e promesse elettorali da mantenere e le due cose non sono compatibili. Inoltre è pressato dalle iniziative della minoranza che voglio smascherare le sue reali intenzioni. Il fatto è che riguardo allo snodo ferroviario presso gli Scavi di Pompei o, per meglio dire la passeggiata archeologica che prevede il dirottamento del traffico su percorsi alternativi nessuno ha ancora le idee chiare.