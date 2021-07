Pompei, “Tre Respiri” al teatro Klimax

Tre tematiche sociali di ampio “Respiro” che saranno portate in scena al Teatro Klimax di Pompei il prossimo 12 luglio dai danzatori di Rosanna Sicignano, direttore artistico CPRB Contemporary project RB, progetto di alta formazione contemporanea rivolto a giovani danzatori tra i 18 e i 25 anni.

La storia di una donna ferita dalle spine di una relazione tossica. La solitudine di un adolescente in un’epoca in cui l’apparire prende il posto dell’essere. L’eterna questione meridionale, giovani talenti del Sud Italia schiacciati da una società che non riconosce loro i meriti.

I “Tre Respiri” sono firmati e diretti dal coreografo internazionale Marco De Alteriis.

Il primo lavoro coreografico: “Nel mio giardino le rose”, con musica del compositore polacco F.Chopin, mette in scena una donna ferita dalle spine di una relazione oscura. La violenza sulle donne è il motore che ha dato vita ai movimenti asciutti e concreti, violenti ed intensi. Questo passo a due, che ha riscontrato grandi successi da parte di critica e pubblico nel passato, è ora interpretato da due giovani danzatori del CPRB. Il secondo lavoro coreografico è “Aliento del Alma”. Creazione nata per Eko Dance Project di Pompea Santoro con debutto Nazionale al Festival Palcoscenico Danza diretto da P.Mohovich nel 2015. “Aliento del Alma” fu assorbito nel repertorio della compagnia del Balletto Teatro di Torino nello stesso anno. Oggi, questo lavoro coreografico di De Alteriis, è interpretato dai giovani danzatori del CPRB. Il lavoro, su musica barocca, è ispirato al suono, odore, colore dell’anima dell’artista che vive movimenti di intensa condivisione e consapevole solitudine. L’ultimo lavoro coreografico: “Children of the Sun” è una creazione ad Hoc per il CPRB che debutta in Prima Nazionale a Pompei al teatro Klimax nel Luglio 2021. Questo lavoro vuole mettere in risalto l’abilità del danzatore contemporaneo nel gestire spazio, intensità e fisicità. “Children of the Sun” racconta dei giovani del sud che hanno voglia di fare,riscaldati dal sole e schiacciati dalla società.