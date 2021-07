Roma. Sindaci in piazza per tutelare il loro ruolo.

Erano in tanti a Roma. Il grido dei sindaci si è levato fragoroso alla manifestazione indetta da Comuni ANCI, presso l’auditorium Angelicum ai Fori Imperiali a Roma, incentrata sulla necessità di tutelare e ridare maggiore dignità al ruolo dei Sindaci, temi sui quali si sono state già elaborate proposte consegnate a Governo e Parlamento. Presenti per l’agro vesuviano anche i sindaci di Santa Maria la Carità: Giosuè D’Amora e quello di Angri Cosimo Ferraioli che nel suo post Instagram ha riportato una parte significativa del discorso tenuto da Antonio De Caro sindaco di Bari e Presidente ANCI, in Piazza a Roma: “Ho portato l’arma delitto, è una penna che ho conservato, come accade per i reperti. Con questa ogni giorno firmiamo decine di atti e corriamo dei rischi. La vorremmo consegnare simbolicamente a tutti i rappresentanti del Governo e del Parlamento perché capiscano che in quei secondi che precedono la firma di ogni atto, noi sindaci siamo divorati da un dubbio amletico: firmare o non firmare. Perché se firmi rischi di essere indagato per abuso d’ufficio. E se non firmi per omissione di atti d’ufficio. Non vogliamo immunità o impunità, ma il rispetto per il ruolo del sindaco e per il lavoro quotidiano che svolgiamo. Serve un confine chiaro delle responsabilità.” Conclude la citazione di De Caro.



















La riflessione di Cosimo Ferraioli.

“Mi associo a queste parole, auspicando che vengano prese in considerazione dal Governo. Un Governo che ignora le ripercussioni dell’abbandono e dello scarico di responsabilità che vengono riservati ai Sindaci e di conseguenza alle Amministrazioni. È necessario che le Istituzioni mettano i Comuni in condizioni di operare al meglio al servizio dei cittadini” scrive il sindaco Ferraioli.















Le responsabilità.

“È vero che noi Sindaci siamo responsabili di come si amministra, ma è pur vero che tali responsabilità prescindono dalle Regioni e dallo Stato che non possono più ignorare la pesante situazione finanziaria dei comuni italiani. Chiediamo sostegno da chi ci governa e troppo spesso ci abbandona, anche quando le responsabilità sono di altre istituzioni” conclude il primo cittadino di Angri.

