SCAFATI. Fuori dal coma il piccolo Antonio

Stabili le condizioni dello zio Gianluca, seppur non ancora fuori pericolo. Si indaga per fare luce sulle dinamiche dell'incidente.

Fuori dal coma farmacologico il piccolo Antonio, 5 anni. Il bambino, rimasto coinvolto nel drammatico incidente di domenica sera in via Oberdan, è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia del Santobono di Napoli, dove ha avuto modo anche di incontrare la mamma.

Molto provato, è però cosciente e autonomo. I medici sono ottimisti.

Stabilì le condizioni dello zio Gianluca, ricoverato a Sarno. Seppur non ancora fuori pericolo, il quarantenne è cosciente.

Sulla dinamica dell’incidente le indagini sono ancora in corso.

Adriano Falanga