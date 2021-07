Nocera inferiore. Fumata nera in prefettura, presto lo sciopero generale del piano di zona s01_1.

Fumata nerissima dopo l’incontro all’interno della camera di lavoro della Prefettura di Salerno. I dipendenti pubblici del piano di zona s01_01, i rappresentanti sindacali e le istituzioni non hanno trovato una quadra sul futuro del lavoro socio-sanitario. Nei prossimi giorni sarà indetto lo sciopero. Nell’odierna mattinata si è tenuto infatti il tavolo di raffreddamento tra gli operatori socio sanitari che insistono tra Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte, l’assessore alle politiche sociali di Nocera Inferiore Antonietta Manzo e la coordinatrice del piano di zona Rosa Montuori. Ma il risultato di tale mediazione ha solo ulteriormente riscaldato gli animi. Le parti sindacali lamentano come le amministrazioni comunali non abbiano ancora messo in campo nulla per stabilizzare i tanti operatori socio sanitari che da anni se non decenni lavorano con contratti precari a tempo determinato. E ciò che più preoccupa i lavoratori è la mancanza totale di un piano sociale nell’area, con il coordinamento tra i comuni che non riesce a produrre nulla anche nei termini della costituzione di un’azienda consortile.

Quest’ultimo tema è stato anche il nodo principale della discussione. Le sigle sindacali vogliono che tutti i sindaci sin da subito si attivino per la costituzione dell’azienda speciale che darebbe la possibilità ai tanti assistenti sociali e simili di poter avere maggiori sicurezze sul proprio lavoro e salario. Le istituzioni presenti hanno recepito in parte le richieste, ma non hanno poi dato risposte concrete alle richieste lanciate. La situazione raccontata dalla politica racconta di un coordinamento che ha voglia di formare una società speciale per curare al meglio i servizi socio sanitari. Ma tra i quattro comuni partecipanti il comune di Nocera Superiore si è espresso in maniera negativa, senza dare spazio ad interlocuzioni. E bloccando di fatto tutto.

<<L’incontro ha avuto un esito negativo visto che le istituzioni non hanno dato nessun tipo di risposta positiva fattualmente alle nostre richieste. Hanno mostrato così come la programmazione del piano di zona sia totalmente allo sbando. Esistono delle urgenze reali come la stabilizzazione di lavoratori che da anni si battono per il nostro territorio. La formazione dell’azienda consortile, poi, deve essere conclusa entro la fine dell’anno per evitare che tanti lavoratori possano trovarsi con un pugno di mosche. >> sono le parole di Alfonso Rianna, coordinatore degli enti locale per la CGIL Funzione Pubblica, che spiega come l’unica soluzione al momento per i lavoratori si chiama sciopero e conflitto:<< Non ci interessa che le istituzioni litigano, vogliamo che chi è a favore di questa azienda consortile faccia pressione su chi invece è negativo. Un aspetto per nulla assicurato. Così come non abbiamo avuto notizie certe rispetto all’assunzione di nuovi assistenti sociali a tempo indeterminato o rispetto il fondo salario accessorio 2021. Brancoliamo ancora nel buio, per questo appena arriverà ai dipendenti il verbale dell’incontro sarà organizzato un’assemblea per fissare uno sciopero generale degli operatori socio sanitari del piano di zona s01_1. Abbiamo bisogno di tutele e diritti, ora.>>