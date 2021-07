Pompei. Prosegue la fidelizzazione del marketing del Parco Archeoplogico

Una nuova card per gli Scavi e per accesso a community

Con MyPompeii sarà ammesso l’accesso a tutti i siti e notizie in anteprima. La card annuale per le visite ai siti atchjeologici di Pompei viene messa in vendita ad una tariffa ancora più agevolata. Ra ppresenta un nuovo modo di vivere Pompei e i siti del Parco archeologico, a un prezzo accessibile a tutti. Il target di riferimento é chiaramente orientato al territorio servitofrl prtomryto regionale della Campamia

La tessera con validità annuale avrà il costo di 35 euro (8 euro per gli under 25) e sarà valida per tutti i siti del Parco archeologico (Pompei, Villa di Poppea/Oplontis, Antiquarium di Boscoreale e Villa Regina, Ville di Stabia e Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi/Reggia di Quisisana). I membri della community MyPompeii saranno informati in anteprima sulle novità oltre che sull’attività ordinaria e straordinaria del Parco, potranno interagire e fornire suggerimenti e proposte, e saranno invitati a partecipare a un incontro annuale con il direttore del Parco per essere aggiornati sulle iniziative messe in campo e future.

L’abbonamento è acquistabile on-line dal 12 luglio, con ritiro presso le biglietterie di Pompei (Porta Marina, Piazza Esedra e Piazza Anfiteatro). La tessera nominativa e non trasferibile, con durata annuale dalla data di emissione, darà diritto – previa esibizione del documento d’identità – ad ingressi illimitati a tutti siti di competenza del Parco archeologico di Pompei nonché alle mostre temporanee in corso e ad alcuni eventi speciali ed esclusivi comunicati di volta in volta Sarà utilizzabile nei giorni e negli orari di apertura ordinari. Escluse dall’abbonamento le iniziative non gestite dal Parco e non comprese nella bigliettazione o nella programmazione ordinaria.

