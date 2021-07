Angri. La Giunta regionale ha deliberato ulteriori 75mila euro per i “lavori aggiuntivi imprevisti” per il completamento e il miglioramento sismico dei corpi 1 e 2 di Palazzo Doria















Angri. Stanziati 75mila euro per completare i lavori di Palazzo Doria

Completamento dei lavori per la prevenzione del rischio sismico di Palazzo Doria. La Giunta regionale ha deliberato ulteriori 75mila euro per i “lavori aggiuntivi imprevisti” per il completamento e il miglioramento sismico dei corpi 1 e 2 di Palazzo Doria. Il costo complessivo dei lavori finanziati ammonta a 149.289,99 euro.



















L’utilizzo della somma.

I 75mila euro saranno utilizzati per il completamento dei lavori e interesseranno: lo smontaggio di alcuni infissi danneggiati durante i lavori; il ripristino dell’intonaco nel fossato della storica struttura; il ripristino e la tinteggiatura delle colonne perimetrali; l’impermeabilizzazione del tetto danneggiato dai frequenti fenomeni piovaschi che hanno generato la formazione d’infiltrazioni all’interno del Palazzo. 8.433,48 euro saranno, inoltre, utilizzati per la “traslazione del patrimonio librario e documentale” di oltre mille volumi della ex biblioteca.

Luciano Verdoliva

