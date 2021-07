Sant’Egidio del Monte Albino: la festa patronale

Sant’Egidio del Monte Albino in festa per la cara Madonna delle Grazie e il suo Santo Patrono, San Nicola da Bari.

Per il secondo anno consecutivo, festeggiamenti ridotti causa pandemia. Nonostante tutto, viva è forte la devozione del popolo santegidiano verso i suoi Santi Patroni. Domenica 11 Luglio, la Solenne Celebrazione Eucaristica delle ore 9.30 sarà presieduta dal rev.mo Sac. Salvatore Fiocco, cancelliere Diocesano. Si terrà all’aperto sul sagrato della Chiesa di Maria SS. Delle Grazie alla presenza di tutte le autorità religiose, civili e militari.

Alle 19.30, invece la Solenne Celebrazione si terrà in Abbazia e sarà presieduta da don Salvatore Fiore, parroco della Chiesa di San Lorenzo Martire. Seguirò l’atto di affidamento della città di Sant’Egidio del Monte Albino al Santo Patrono. Durante la giornata non mancheranno i tradizionali fuochi pirotecnici che saranno eseguiti dalla premiata ditta “Cav. Ruocco Carmine” da Gargnano. Per la seconda volta nella storia dei festeggiamenti i venerabili simulacri, non faranno visita all’intera città nei due giorni di peregrinatio. Lunedì 12 luglio, alle ore 19:00 – S. Messa nella chiesa di Maria SS. delle Grazie con benedizione e atto di affidamento dei neonati, bambini e ragazzi dal sagrato. Segue un momento di Festa per i bambini. Chiusura del programma religioso, Giovedì 15 luglio. Alle ore 19:00 presso l’Abbazia, S. Messa presso la in ricordo del 28° anniversario della morte del Compianto Abate Natalino Terracciano e per tutti i defunti.

Il messaggio del parroco padre Massimo Staiano e la Commissione Festeggiamenti

Carissimi fratelli e sorelle,

Con l’avvicinarsi dell’antica festa liturgica di Maria SS. delle Grazie e di San Nicola, nostro celeste patrono, nella seconda domenica di luglio, desidero invitare tutti a vivere intensamente questi giorni, lasciandoci toccare dalla grazia dei santi misteri. Il tempo pandemico non ancora del tutto superato ci invita ancora di più a focalizzare il nostro sguardo verso i sacramenti dell’Eucarestia e della riconciliazione, grazie ai quali incontriamo il Maestro che ci chiede di salire al piano superiore e farci sedere alla mensa nella quale si dona per noi; lo stesso che ci rivela il Padre misericordioso che ci aspetta per stringere le sue larghe braccia su ciascuno di noi. Anche quest’anno invocando l’intercessione dei nostri Santi troviamo rifugio, consolazione e speranza per camminare come comunità verso quella gioia piena che il Signore promette a tutti coloro che credono e sperano in Lui, datore e perfezionatore di tutte le cose.