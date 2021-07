Agro Nocerino. COVID: variante delta attenzionata.

L’ultimo bollettino COVID parla chiaro. Il contagio è ancora pericolosamente in circolazione. Preoccupa la variante cosiddetta “delta”. Nella Provincia di Salerno si sono registrati 27 casi a differenza dei 147 della provincia di Napoli, degli 8 di Avellino, i 5 di Benevento e i 23 Caserta. Nell’agro noverino sarnese nuovi casi ad Angri, Corbara e Scafati tutte registrano un nuovo caso.

Vaccino degli studenti over 12 anni

Sul fronte vaccini De Luca si sofferma sull’imminente inizio del nuovo anno scolastico che prederà il via ufficialmente dal 1° settembre con la riapertura degli istituti scolastici. Grande attenzione è rivolta proprio al corpo docente: “avere già oggi immunizzato tutto il personale scolastico, è il presupposto indispensabile per aprire le scuole a settembre”. De Luca insiste sul completamento della vaccinazione degli alunni sopra i 12 anni: “Una parte è già stata vaccinata. In queste settimane stiamo andando avanti. Ma è evidente che se vogliamo aprire le scuole, come è nei nostri programmi, in presenza, dobbiamo completare almeno per l’80% la vaccinazione delle ragazze e dei ragazzi anche sotto i 18 anni”.

La partita e i maxi schermi

Sul distanziamento viene posta particolare attenzione nelle prossime ore ai possibili assembramenti per la finale europea di calcio della Nazionale Italiana. In molte città è previsto l’allestimento di maxi schermi, resta massima l’attenzione per l’evento.

ReCro