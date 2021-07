Pompei. Pupo di zucchero di Emma Dante al Pompeii Theatrum Mundi

In anteprima mondiale al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei l’opera di Emma Dante: “Pupo di Zucchero – La festa dei morti”, liberamente ispirata a “Lo cunto de li cunti” di Gian Battista Basile.

Spettacolo che riassume la tradizione mediterranea dalle radici pagane legata al culto dei Lari (religiosità incentrata sulla devozione per i defunti che si manifestava in offerte di cibi). La preparazione dei dolci (a Napoli il torrone) per i defunti per la Festa dei Morti del 2 novembre si è trasformata in una tradizione che assegna protagonismo ai bambini nel collegamento con l’aldilà che conserva la condivisione carnale con l’esistente. Si preparavano dolci per i bambini destinati ai parenti trapassati che portavano in cambio doni dal regno dei morti.

Il rituale del rapporto morte/vita si rinnova ogni volta in un momento di patrofagia nel senso che i dolci antropomorfi raffigurano le anime dei defunti. Cibandosi dei medesimi significava assumere il senso della propria tradizione.

Pupo di zucchero racconta della festa del giorno dei Morti che si svolge in casa di un anziano rimasto solo. In essa si confondono presenza fisica ed immaginario l’immaginario che rivive il passato sul filo dei ricordi. Per questo motivo nella notte dei defunti (tra l’uno e il due novembre) lascia le porte della casa aperte per far tornare i parenti trapassati.

Il vecchio impasta acqua, farina e zucchero per creare il pupo dipinto con colori sgargianti. Nell’attesa che lieviti il “ bammeniello nzuccarato” si replica la storia di una famiglia in cui sono tutti morti. La casa si riempie di gesti simbolici della loro esistenza. Ognuno di loro è costretto a portare addosso per l’eternità il vestito che il destino gli ha cucito addosso: La mamma vecchia dal core tremmolante, il giovane padre disperso in mare, le sorelle Rosa, Primula e Viola “tre ciuri c’addorano ‘e primmavera”, Pedro dalla Spagna innamorato di Viola, zio Antonio e zia Rita che s’abboffavano ‘e mazzate tra un amplesso e l’altro e Pasqualino tuttofare.

Nello spettacolo, interpretato da Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Sandro Maria Campagna, Martina Caracappa, Federica Greco, Giuseppe Lino, Carmine Maringola, Valter Sarzi Sartori, Maria Sgro, Stephanie Taillandier, Nancy Trabona, sono presenti dieci sculture create da Cesare Inzerillo che ritraggono l’oscenità che fa scandalo dei protagonisti di una vicenda familiare rimasta sospesa tra ricordi e presenze. La casa dei ricordi del vecchio si trasforma per una notte stregata tra l’uno e il 2 novembre nella sala da ballo di una famiglia di morti a convegno.