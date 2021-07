Siano. La bella realtà sociale della Scuola nel Bosco

Siano. La bella realtà sociale della Scuola nel Bosco

Siano. Negli ultimi anni, seppur con grande fatica, anche la Scuola nel Bosco è una realtà che si sta diffondendo in Italia, forte della volontà di alcuni insegnanti e di genitori che desiderano un percorso differente per i propri figli.

Spazio comunale

Prendendo come esempio la Scuola del Bosco e del Mare di Ostia l’associazione Impatto Ecosostenibile Zero Waste Campania ha deciso di provarci anche nella provincia di Salerno a Siano in uno uno spazio di proprietà del comune adatto al progetto Scuola nel Bosco Rifiuti Zero.