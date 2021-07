VIDEO – Angri. ProLoco: una panchina rossa nel cuore della città

Angri. ProLoco: una panchina rossa nel cuore della città.

Una panchina rossa per ricordare la violenza di genere sulle donne. Lo svelamento della panchina rossa, avvenuto nei giardini prospicienti via Zurlo, è parte di un più articolato progetto inserito nel cartellone estivo organizzato dalla Pro Loco “Angri Città D’Arte” che, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha sposato l’iniziativa. A promuovere l’installazione della panchina è stata l’associazione Amal, sensibile alla tematica della violenza di genere. Un momento successivo allo svelamento della panchina è stato il convegno promosso nella casa del cittadino.















La testimonianza.

La panchina rossa e certamente un importante simbolo di sensibilizzazione contro i femminicidi e ogni forma d’abuso e sopruso a discapito delle donne come ha testimoniato, presente, anche l’assessore alle politiche sociali Maria D’Aniello.















