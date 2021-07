Angri. Completamento lavori Palazzo Doria: la nota.

Completamento dei lavori per la prevenzione del rischio sismico di Palazzo Doria. I consiglieri comunali Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara intervengono sulla recente deliberazione su un ulteriore finanziamento per i “lavori aggiuntivi imprevisti” per il completamento dei lavori di Palazzo Doria da parte della giunta regionale.

Il suo futuro utilizzo, ecco la nota.

“Apprendiamo con grande soddisfazione che i lavori di completamento per la prevenzione del rischio sismico di Palazzo Doria saranno ultimati. Con l’ulteriore somma dei “lavori aggiuntivi imprevisti” per il completamento e il miglioramento sismico dei corpi 1 e 2 di Palazzo Doria il nostro monumento cittadino verrà riportato finalmente ai suoi antichi splendori e restituito alla comunità. Almeno così dovrebbe essere. Tuttavia chiediamo all’amministrazione Ferraioli tempi certi di riapertura al pubblico e, soprattutto, quali progetti sono previsti per il recupero funzionale delle sale del Palazzo Doria. Il monumentale Palazzo Doria deve essere sostanzialmente concepito come un centro culturale di eccellenza. Abbiamo appreso, infatti, anche della “traslazione del patrimonio librario e documentale” di oltre mille volumi provenienti dalla ex biblioteca e questo potrebbe essere un ulteriore positivo atto d’indirizzo affinché Palazzo Doria sia davvero il “centro culturale” per eccellenza non solo della nostra comunità. Nei prossimi mesi ci riserviamo di modulare ulteriori proposte migliorative affinché Palazzo Doria viva quotidianamente in tutto il suo splendore”.

