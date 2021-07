Pagani. Degrado al parco urbano, interrogazione di Sessa e Calce

Parco urbano abbandonato all’incuria, i consiglieri comunali Vincenzo Calce ed Anna Rosa Sessa chiedono risposte all’amministrazione.

Di seguito il testo della interrogazione inoltrata al Presidente del Consiglio ComunaleGerardo Palladino e al Sindaco

Raffaele Maria De Prisco.

“Considerato che il Parco Urbano versa in condizioni di degrado e di incuria assolute, ormai da tempo. Considerato che i varchi della struttura consentono l’accesso, a tutte le ore del giorno e della notte, a gruppi di ragazzi che creano particolari disagi per i residenti di alcuni immobili di Via Barbato attigui al su citato parco

Si interroga la SV per sapere:

quali azioni l’amministrazione intende mettere in campo per la riqualificazione del Parco Urbano e se l’amministrazione ha intenzione di chiudere tutti gli accessi al parco al fine di garantire la sicurezza dei residenti delle strutture adiacenti al Parco”