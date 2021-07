Pagani. Iacp Futura, sospesa vendita all’asta

Il sindaco di Pagani, avv. Raffaele Maria De Prisco e l’assessore al Contenzioso, avv. Veronica Russo, comunicano che il Presidente del Tribunale in Composizione Collegiale di Nocera Inferiore, dott. Pasquale Velleca, “valutati i motivi del reclamo presentato dal Comune di Pagani, ha sospeso il provvedimento che prevede la vendita all’asta delle case Iacp Futura, fino all’udienza del prossimo 7 settembre 2021” .

“Questa sospensione è un sospiro di sollievo per noi e soprattutto per tutte le famiglie che attendevano questa risposta con il fiato sospeso. Non abbiamo mai smesso di sperarci e di agire con tutti i mezzi a disposizione, tra cui la trattativa con la Banca. Così come sin dall’inizio detto, nulla sarà tralasciato affinché tutti gli assegnatari siano tutelati e nessuno debba mai ricomprare una casa già pagata con sacrificio”, dichiarano il sindaco e l’Assessore.