Pompei. In jazz tra gli eventi estivi della città

Un ampio cartellone di eventi e manifestazioni estive segna il rilancio del turismo e dell’iniziativa economica legata all’accoglienza nella città di Pompei. Ce n’è per tutti i gusti e tutte le età: dai concerti di cantanti famosi al teatro di burattini per i bambini, dalla presentazione di libri al mercatino di antiquariato. A noi piace commentare il programma di jazz, diventato oramai una positiva tradizione locale nel relax del periodo di ferie. Un’iniziativa arcobaleno che per la stessa natura di musica contaminata si presta meglio al messaggio di libertà e solidarietà che parte da Pompei verso il mondo intero. Il 20, 21 e 22 luglio sono previsti in piazza Immacolata concerti con performances di artisti di primordine. Si parte martedì 20 con l’affascinante racconto sulle onde musicali mediterranee in un mix di percussioni e melodia suadente che caratterizza il concerto di Flo in quartetto (con Federico Luongo, Davide Costagliola e Michele Maione) in un crossover tra culture musicali che vede alternanze di stili e ritmi con percussioni che alternano melodie esotiche ad altre che ci tornano familiari. Mecoledì 21 sale sul palco jazz lab, associazione culturale campana costituita da giovani musicisti partenopei che ha per obiettivo la diffusione valorizzazione della musica e dell’arte sul territorio campano. E’ prevista l’esibizione di due gruppi musicali. Il primo alle ore 21 (Igor Di Martino Trio) con Aldo Capasso e Marco Gagliano. Alle ore 22 Ergio Valente trio feat (Francesca Simonis con Aldo Capasso e Marco Fazzari). Conclusione in bellezza con l’evento nella serata di giovedì 22 quando Jesse Devis incontra il trio di Elio Coppola trio (Con Antonio Caps e Daniele Cordisco). Jesse Devis è un sassofonista jazz americano che si è appassionato allo strumento “principe” del fraseggio ritmato afroamericano già all’età di 11 anni. E’ al top di una splendida carriera jazzistica, confortata da concerti di successo in tutto il mondo, pubblicazione di numerosi album, collaborazione con artisti prestigiosi e aggiudicazione di premi. A proposito non indichiamo il programma perché non vogliamo anticipare le sorprese.