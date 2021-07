Pompei. Risse nei fine settimana arrivano i provvedimenti

“Vi chiedo di collaborare con l’amministrazione comunale di Pompei nello scongiurare (nelle notti dei week settimanali) occasioni di risse irresponsabili tra giovanissimi per futili motivi che avvengono nel centro urbano di Pompei”. E’ l’appello accorato del sindaco Carmine Lo Sapio al ceto della comunicazione a cui il primo cittadino del centro mariano ha spiegato che certi comportamenti incivili, che sono diventati un rituale della generazione di giovani relegata a casa per i sei mesi della zona rossa pandemica, si combattono con gli ammonimenti non con la loro esaltazione come se si trattasse di gesta epiche. E’ seguito l’elenco delle misure urgenti che saranno presto operative. Saranno tutte progettate pe far tornare la tranquillità notturna nel centro di Pompei, una città che vive di turismo locale ed internazionale e, per aumentare la sua rinomanza non ha certo bisogno di esibizioni rissose ed aggressive da parte di giovani che prediligono i baretti del centro storico come palcoscenico delle loro bravate senza senso. Tra le misure urgenti che saranno decretate nei prossimi giorni si parte dalla riedizione dell’ordinanza sindacale che proibisce l’ingresso di motorini nel centro storico di Pompei. “Beninteso sono previste eccezioni per i residenti e per chi il motorino lo usa per lavoro”. Ha chiarito Lo Sapio ai giornalisti, informando di aver deciso di annullare la fascia parcheggio sul lato sinistro di via Sacra al fine di evitare che mezzi di soccorso e bus si fermino imbottigliati nel traffico a causa di automobili parcheggiate poco distanti dai marciapiedi. La verifica dell’impianto di video sorveglianza e la riattivazione dell’area pedonalizzata nel centro storico funzionerà da deterrente aggiuntivo quando (tra pochi giorni entreranno anticipatamente in servizio i vigili urbani vincitori dell’ultimo concorso. L’organico del corpo di Polizia Municipale arriverà a 30 elementi assicurando un maggior controllo del movimento serale oltre le misure aggiuntive che saranno adottate a tutela del silenzio notturno grazie alla maggiore limitazione al traffico che funzionerà da deterrente contro il rumore e al disordine organizzato delle solite bande di balordi che arrivano immancabilmente ogni fine settimana dall’hinterland vesuviano.