Sarno. Incidente mortale, muore un giovane

Un incidente nella tarda notte, un impatto violentissimo. Non ce l’ha fatta, Salvatore Corrado di Sarno.

Il messaggio del “Circuito Internazionale Napoli” dove Salvatore lavorava

La proprietà, i collaboratori, i colleghi del Circuito Internazionale Napoli rivolgono un pensiero alla famiglia Corrado sentendosi realmente vicini a loro in questo triste momento. Requiem aeternam dona eis, riposa in pace Salvatore, Rest in peace Salvatore.

Il Circuito Internazionale Napoli osserva la chiusura odierna in segno di lutto