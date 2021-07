VIDEO – Corbara. Società Consortile Pentangelo detta l’agenda

Corbara. Pentangelo continua a dettare l’agenda per la costituzione della consortile in attesa del voto scafatese invitando le amministrazioni a un atto di grande responsabilità per la composizione dei quadri aziendali















Corbara. Società Consortile Pentangelo detta l’agenda.

Costituzione della consortile per i servizi sociali. Tutto da rifare a Scafati. Non è infatti ritenuta valida la votazione a maggioranza semplice dei consiglieri comunali, dello scorso 24 maggio, per approvare il via libera di costituzione della nuova azienda consortile denominata “Comunità sensibile”, e dello statuto, conseguenza dello spacchettamento del Piano di Zona S1 dei comuni di Scafati, Angri, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino.



















Indicazioni per la direzione della consortile

Intanto il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo continua a dettare l’agenda per la costituzione della consortile in attesa del voto scafatese invitando le amministrazioni coinvolte a una sintesi consapevole e a un atto di grande responsabilità sopratutto per la composizione dei quadri aziendali.

Il servizio è di Tiziana Zurro

Guarda anche VIDEO – Angri. ProLoco: una panchina rossa nel cuore della città