Angri. Ancora una diffida dalla Corte dei Conti.

Sulle società partecipate il comune dovrà fare chiarezza in termini molto brevi. La Corte dei Conti nella giornata di ieri ha inviato all’ente di piazza Crocifisso un sollecito per l’invio, entro i cinque giorni dalla ricezione della missiva, dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie che le amministrazioni pubbliche effettuano, annualmente, con proprio provvedimento formulando anche l’analisi l’assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.



















Le disposizioni.

La disposizione prevede anche che i predetti provvedimenti siano adottati il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi in mondo tale da essere disponibili sia alla struttura del Ministero dell’Economia e delle Finanze che alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L’ente mediante applicazione dedicata doveva trasmettere il documento entro il 18 giugno 2021.















In attesa dell’atto definitivo. Ecco l’elenco delle partecipate.

Pare che dai riscontri effettuati dalla Corte dei Conti, risulta inviata al MEF, la proposta ma la Sezione è in attesa dell’atto definitivo di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2019. Il mancato invio dell’obbligo di “razionalizzazione” rischia di fare scattare sanzioni per l’ente. Dalla relazione si evince che il comune detiene la partecipazione nell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno – già Agroinvest; nella Patto per l’Agro, nella Salerno Sviluppo e nella Irno Sistemi Innovativi (tutte società messe in liquidazione) e nel CSTP oggi in amministrazione straordinaria.

