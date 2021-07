Pompei. Festeggiamenti al portiere della Nazionale Italiana tra gli amici d’infanzia

A sorpresa è tornato oggi nella villetta di famiglia, sita in via Fontanelle nel Comune di Pompei, Gigio Donnarumma fantastico portiere della nazionale italiana vincitrice dei campionati d’Europa a Wimbledon (Inghilterra). Sono per primi andati a casa sua a rendergli gli onori da parte della comunità pompeiana il vicesindaco di Pompei, Andreina Esposito, e il Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe La Marca che hanno abbracciato per tutti il portierone azzurro Gigio Donnarumma, tornato per poche ore nella sua casa di Pompei prima di partire per le meritate vacanze.

La vicesindaco Andreina Esposito e il presidente La Marca lo hanno invitato a Palazzo de Fusco per gli inizi di settembre, per festeggiarlo come merita con un Evento che il Comune di Pompei organizzerà in onore del numero uno della nazionale.

Presto, fanno sapere da Palazzo De Fusco, tutta la città di Pompei potrà abbracciarlo in occasione di una grande festa che l’Amministrazione Lo Sapio organizzerà in suo onore quale miglior calciatore del campionato europeo ed orgoglio cittadino. Ora (ore 16 del 12 luglio) il portierone sta riposando. Più tardi sarà aperto il cancello della villetta di famiglia è si festeggerà in giardino con i ragazzi del vicinato dove Gigio (figlio di falegname) è cresciuto edha imparato a fare le prime parate.