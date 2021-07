Pompei. Pompeii Commitment Materie Archeologiche

’Archeologia pompeiana che assume protagonismo nell’arte contemporanea è il fondamento dell’iniziativa avviata il 21 dicembre 2020 dal Parco Archeologico di Pompei con “Pompeii Commitment. Materie archeologiche”. Vale a dire la piattaforma di lungo termine creata dal Parco per relazionare l’archeologia all’Arte contemporanee. Andrea Viliani è stato nominato consulente di questa iniziativa col compito di valorizzare e rileggere il patrimonio culturale pompeiano in funzione delle produzioni artistiche contemporanee per sperimentare sensibilità e culture differenti, che già nell’antichità configurarono il multiculturalismo di Pompei e lo continuarono ad animare fra il XVIII e il XX secolo, nei diversi stili di vita e nell’arte stimolata dall’esperienza in Grand Tour negli Scavi di Pompei. In questa ottica il Parco ha partecipato alla prima edizione del PAC-Piano per l’Arte Contemporanea 2020, risultando fra i 33 enti vincitori del bando che prevede la Committenza di nuove opere d’arte con il risultato di conferire una funzione dinamica al Museo Parco Archeologico di Pompei, che oltre a custodire il patrimonio culturale (formato dall’archeologia pompeiana) si farà promotore di una galleria d’arte contemporanea in progress, condividendo, come dichiarato dal Ministro Franceschini, “altre chiavi di lettura del mondo attuale e stimolando una visione critica”. Attualmente la direzione del Parco Archeologico di Pompei ha progettato la produzione di un o film dell’artista egiziano Wael Shawky in cui sarà prospettata una Pompei non sepolta nell’antichità, che diventa un luogo di incontro e di confronto fra le culture del Mediterraneo.