Pompei. Stop al cantiere per la sistemazione dell’area in via Unità d’Italia

L’ufficio tecnico del Comune di Pompei (V settore) sulla base degli esiti di un sopralluogo di ieri (13 luglio 20121) ha emesso ordinanza di sospensione lavori presso il cantiere sito in viale Unità d’Italia dove sono in corso lavori di sistemazione dell’area per i quali è stata presentata il 23 febbraio 2021 comunicazione di inizio lavori asseverata. Nell’ordinanza citata è stato formalizzato l’esito di un accertamento da cui risulterebbe che alcune lavorazioni in corso nel cantiere risulterebbero difformi alla CILA con particolare riferimento alle caratteristiche specifiche della pavimentazione drenante che non permetterebbero la realizzazione della pavimentazione inerbita prevista dal progetto. Nell’occasione il dirigente Gianluca Fimiani, che ha firmato il provvedimento, ha dato atto che per i predetti lavori occorre acquisire Autorizzazione Paesaggistica previo il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici di Napoli e dopo aver accertato l‘identità del proprietario del lotto (che è anche titolare della CILA), del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice e rilevato che il territorio di Pompei è sottoposto a vincolo paesaggistico, ordina ai predetti soggetti responsabili l’interruzione immediata dell’opera con riserva di provvedimenti da adottare entro 45 giorni. L’ordinanza è stata notificata, oltre che ai soggetti predetti, al comando di Polizia Municipale (per le verifiche, i controlli e gli atti di competenza), alla stazione dei carabinieri di Pompei e resterà affissa per 15 giorni all’albo pretorio. Torna d’attualità l’opera edile ad iniziativa privata (per la costruzione di un parcheggio) in via Unità d’Italia a Pompei. Si tratta di un’iniziativa che ha suscitato un’interrogazione (nel mese di maggio) da parte della minoranza a cui è arrivata risposta dall’Amministrazione Comunale di Carmine Lo Sapio dopo che l’opera (come lo stesso comandante Petrocelli ha riferito) è stata sottoposta a due verifiche amministrative con sopralluogo.