Angri. Campi estivi fermi al palo: nel mirino le politiche sociali

Campi estivi fermi al palo. Mancanza di risorse e lentezze burocratiche tengono sotto scacco l’assessorato alle politiche sociali che ancora non ha proceduto ad attivare l’improntate azione per i minori cittadini che, in questi giorni di grande caldo restano “prigionieri” di tablet e strade pericolose.



















Lentezza burocratica.

Lentezza burocratica che ha portato soltanto nelle ultime ore a istruire il bando d’interesse per attivare il servizio. Contemporaneamente la conferenza dei capigruppo ha deciso insieme con il presidente dell’assise cittadina Massimo Sorrentino di convocare con urgenza per il prossimo 23 luglio il consiglio comunale, ancora in videoconferenza, per una variazione bilancio provvisorio necessario per dare la copertura ai campi estivi. Una macchina ingessata quella dei servizi sociali cittadini e ora, in maggioranza sono di più a mugugnare dietro la porta dubitando dell’efficienza del settore.

RePol

Guarda anche VIDEO – Angri. ProLoco: una panchina rossa nel cuore della città