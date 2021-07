“Angri Città d’Arte”. Una serata all’insegna della musica e della tradizione popolare.

La cultura declinata in tutte le sue forme è il leitmotiv della rassegna estiva organizzata dalla Pro Loco Angri. Un susseguirsi di emozioni tra spettacoli, musica, storia, arte e divertimento.

Musica e divertimento

Questa sera nei giardini di Villa Doria alle ore 20:00 sarà di scena la melodia di “CorEcorde”. Nel cartellone degli eventi si è voluto valorizzare soprattutto il nostro territorio dando visibilità agli artisti locali. E “CorEcorde” è un gruppo musicale angrese il cui nome trae origine da “core” per indicare il grande cuore della musica napoletana e da “corde”, così come solo le corde di chitarra e mandolino sanno esprimere le struggenti note melodiche che nascono in quel cuore.

“CoEcorde”: il repertorio

Il repertorio di “CorEcorde” attinge proprio dalla musica popolare partenopea, dalle villanelle del 1600-1700 fino ai classici del secolo scorso.

Il gruppo, composto da più elementi coordinati dalla coinvolgente e spontanea maestra Barbara Guida, è cultore di quella tradizione popolare così come cantata anticamente nei quartieri, nei cortili, senza troppe amplificazioni ma con il solo canto e l’accompagnamento di strumenti a corde, per coinvolgere il pubblico e condurlo per mano in un tempo passato che sfugge alla tradizione moderna.

Prossimi eventi

La serata del 15 vedrà poi protagonista Maria Bolignano attrice, autrice e regista napoletana, una delle più apprezzate tra i comici del cast di Made in Sud. In Villa Doria alle 20:00 presenterà il suo libro “Profumo comico di donna”, regalandoci qualche ora di divertimento. Il giorno 16 sarà la volta della musica corale polifonica dei “Doria Brass” che, con la direzione musicale del maestro Alberto Barba, si esibiranno nella chiesa della Santissima Annunziata alle ore 20:00.

Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti con posti a sedere nei limiti stabiliti dalla normativa anti-Covid.