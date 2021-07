Finalmente arriva una buona notizia per Angri, a seguito delle numerose denunce dei genitori, del personale scolastico e delle istituzioni cittadine a cui ha dato voce la Deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani: confermato in via ufficiale il trasferimento della dirigente del Primo Circolo Didattico di Angri “Sant’Alfonso Maria Fusco”, Maddalena Iannone.

“Sono felice di poter rassicurare il personale scolastico e i genitori sul nuovo corso che attende, da settembre, il primo circolo di Angri. La crisi gestionale ed organizzativa, l’idiosincrasia tra la dirigente scolastica, il contesto cittadino e dell’istituto stava logorando da mesi una scuola fiore all’occhiello del nostro territorio. Fin dallo scorso settembre sono stata in prima linea nella battaglia dei genitori e del personale della scuola per cercare di mediare e poi, di risolvere una situazione divenuta insostenibile. Il provvedimento di oggi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a firma del direttore generale Luisa Franzese, finalmente assicura ai genitori degli alunni di Angri un rinnovato rapporto di fiducia con le istituzioni. Si tratta di un segnale forte di vicinanza e ascolto dell’Ufficio competente e del Ministero dell’Istruzione nei confronti di genitori e personale scolastico. Ringrazio per l’impegno profuso il capo del Dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Stefano Versari e la Dirigente USR Campania, Franzese. – spiega Villani – Nel corso di questi mesi, si sono verificati troppi incresciosi episodi riconducibili ad una mala gestio del plesso che avevano provocato denunce, proteste, nonché una grave ed inaccettabile lesione del diritto all’istruzione dei nostri ragazzi. In diverse occasioni ho interrogato prima l’ex ministro dell’istruzione Lucia Azzolina e poi l’attuale Ministro Patrizio Bianchi sul caso ed ho interloquito a più riprese con l’Ufficio Scolastico Regionale proprio per trovare un’intesa che potesse restituire serenità agli alunni e al personale del Primo Circolo di Angri: mi auguro adesso che l’USR Campania continui a vigiliare sull’operato dei dirigenti sperando che casi come quello avvenuto nella scuola “Sant’Alfonso Maria Fusco” non si verifichino più. Alla dirigente Iannone auguro buon lavoro sperando che possa trovare una scuola e contesti differenti in cui riuscire ad integrarsi in maniera più proficua e produttiva” conclude la Deputata Villani.