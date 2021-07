Scafati. Rassegna estiva, è un flop

Senza soldi non si cantano messe, ma non si organizza neanche una rassegna estiva. E’ stata un flop la manifestazione di interesse con la quale l’amministrazione di Cristoforo Salvati intendeva coinvolgere artisti, associazioni, scuole e comitati cittadini. Si contano sulle dita di una mano i progetti pervenuti, tra cui uno spettacolo organizzato dal maestro Espedito De Marino, la presentazione del libro “Marta è qui”, della giovane scrittrice scafatese Katiuscia Ruggiero e una sagra dedicata ai prodotti tipici di Bagni, con concerto di Tamorra, promosso dal consigliere comunale Paolo Attianese. “Ci saremmo aspettati una maggiore partecipazione dagli artisti, comitati, associazioni. Purtroppo non abbiamo avuto un grande riscontro, non so se per motivi economici o politici” le parole dell’assessore allo Spettacolo e Cultura, Alessandro Arpaia. Il bando prevedeva la partecipazione a costo zero, con le sole spese a carico del Comune. “Comprendo le loro ragioni, artisti e associazioni fanno sacrifici ed evidentemente non se la sono sentita. Quei pochi fondi disponibili da bilancio abbiamo preferito destinarli alla Biblioteca o per futuri eventi culturali” aggiunge l’assessore. “Anche la Regione Campania è venuta meno alle nostre richieste di sovvenzionamento. Volevamo portare l’artista Maria Nazionale ma ad oggi dalla Regione nessuna risposta, a differenza di altri comuni, che forse godono di qualche sponsor politico” polemizza Arpaia. Una beffa per i cittadini, ma anche per i commercianti, che in assenza di una programmazione a loro dedicata, se non idee in ordine sparso, si ritrovano nuovamente soli. Arpaia però promette comunque di portare a termine qualche iniziativa. “Sono pronto come anche il resto della giunta a sovvenzionare economicamente le spese se non ci saranno sponsor. Siamo in contatto con le agenzie di animazione. Spero anche di riuscire ad organizzare serate per proiezione film all’aperto, confido nel supporto degli imprenditori locali”. Senza iniziative anche la Villa Comunale, e le diverse piazze cittadine. Il rischio è un’estate di solitudine per gli scafatesi che restano in città. Una speranza arriva dalla nascita della “Pro Loco Scafati”. Promossa dall’ex assessore al Commercio Alfonso Di Massa, l’associazione è stata presentata domenica mattina dallo stesso Di Massa, con la vice presidente Antonella De Martino, alla presenza del sindaco Cristoforo Salvati e del consigliere regionale Nunzio Carpentieri. “Sarà un percorso di crescita per la città, che meritava un’iniziativa simile. Oggi ufficializziamo la nascita dell’associazione ed avviamo il tesseramento, nei prossimi giorni il programma” spiega Alfonso Di Massa. “Sono stata io a volere l’associazione, dandogli anche il nome a.d.m. che sta per associazione di meritocrazia – aggiunge Antonella De Martino, vice presidente – tutti devono avere il merito e tutti devono partecipare, per dare valore alla nostra città, riportandola in alto, non solo nell’agro nocerino sarnese”.

Adriano Falanga