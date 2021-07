Angri, Caterina Barba: “Sul primo circolo solo leoni da tastiera” il risultato raggiunto è frutto di una proficua collaborazione istituzionale con la deputata villani”. La nota stampa.

“La notizia del trasferimento ‘d’ufficio” della Dirigente Scolastica del Primo Circolo Didattico Maddalena Iannone è sicuramente rasserenante per l’intera comunità scolastica ma non risolutivo come metodo d’intervento. Il mio auspicio è che mai più possano riproporsi situazioni come queste in nessuna altra realtà scolastica. Ciascuno nell’ambito del proprio ruolo ha contribuito a raggiungere questo risultato. Mi preme ringraziare l’onorevole Virginia Villani che subito ha recepito le istanze dell’intera comunità scolastica e non, lavorando fino allo sfinimento per raggiungere questo risultato”: così la consigliera comunale capogruppo di “Progressisti Angresi”, Caterina Barba mette i puntini sulle “i” dopo il trasferimento della dirigente del Primo Circolo Didattico di Angri “Sant’Alfonso Maria Fusco”, Maddalena Iannone.



















Consiglieri dileguati.

“Leggere note su note di consiglieri e rappresentanti politici di Angri che cercando di dimostrare di essere artefici di questa importante vittoria per genitori e personale scolastico, è alquanto aberrante. Bisognerebbe avere un po’ di onestà intellettuale, politica e ammettere che senza l’aiuto della Deputata Villani non saremmo stati in grado di dare coraggio e voce ai cittadini di fare segnalazioni e denunce, né d’interloquire così direttamente con il Ministero dell’Istruzione o di aver diritti nelle decisioni dell’USR Campania – dichiara Caterina Barba – I leoni da tastiera e da comunicati stampa di oggi, nel corso dell’ultimo consiglio comunale sul tema si sono dati alla fuga non partecipando al Consiglio Comunale dove si discuteva della questione Primo Circolo! Insomma, la solita vecchia poesia che non fa nemmeno rima. Mi auguro che almeno questi personaggi abbiano imparato la lezione e capiscano finalmente l’importanza di una proficua collaborazione istituzionale se improntata sul bene della collettività e per raggiungere dei risultati per la nostra città”.

Guarda anche VIDEO – Angri. Scuola: il caso Primo Circolo “Fusco” in Consiglio Comunale.