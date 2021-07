“Angri Città d’Arte”. L’artista Maria Bolignano ospite della serata.

Ironica, sagace, tagliente, apprezzata comica di Made in Sud, presenta il suo ultimo libro "Profumo comico di donna".

Nel cartellone degli eventi estivi della Pro Loco Angri sono presenti tutti gli ingredienti per trascorrere delle piacevoli serate all’insegna della cultura e del divertimento.

Artista poliedrica

Questa sera nei giardini di Villa Doria presentazione del libro “Profumo comico di donna” di Maria Bolignano. L’artista intratterrà il pubblico con la dirompente carica comunicativa che da sempre la contraddistingue. Attrice poliedrica dalla formazione teatrale che vanta una carriera ricca di collaborazioni con numerosi protagonisti del panorama teatrale, televisivo e cinematografico italiano. Nota al grande pubblico grazie alle trasmissioni “Made in Sud” e “Fatti Unici”, e alle sue partecipazioni in film e serie tv tra cui ricordiamo: “I bastardi di Pizzofalcone”, “Un Ciclone in famiglia 2-3- 4”, “Ma che bella sorpresa”, “La nuova squadra”, “Si accettano miracoli”.

La Bolignano scrittrice

La Bolignano in veste di scrittrice è ironica, sagace, tagliente. In una sola parola: donna.

Raffinata e attenta, sottile e mai banale, la penna di Maria intrattiene e fa trattenere il respiro, diverte ed emoziona il lettore attraverso i tanti personaggi che, come in un colorato presepe, vivono nelle sue storie. A introdurre il lettore nel mondo di Maria Bolignano è la brillante prefazione dell’attore Maurizio Casagrande molto amato dal pubblico. A moderare la serata Gertrude Vollaro.

Appuntamento questa sera in Villa Doria ad Angri alle ore 20:00.

L’ingresso è libero e gratuito con posti a sedere nei limiti previsti dalla normativa anti-Covid.