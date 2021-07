Pagani. Sessa e Calce: “Strade, aiuole e cimitero nel degrado”

Strade, aiuole e cimitero abbandonati all’incuria, la denuncia arriva dai consiglieri Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce. I due esponenti della minoranza hanno inviato una missiva al Sindaco

Raffaele Maria De Prisco, all’ Assessore all’ Ambiente Giuseppe Campitiello e all’Assessore ai Lavori Pubblici

Augusto Pepe per evidenziare lo stato di abbandono in cui versano alcune aree della città.

La lettera

“Egregi,

siamo qui a scrivervi perché ormai la nostra città versa in uno stato di incuria che preoccupa non solo noi ma anche tantissimi cittadini che, quotidianamente, ci fanno giungere le loro segnalazioni.

Siamo, infatti, costretti a rilevare la presenza di erba alta lungo tutte le strade cittadine, in particolare quelle di accesso al territorio e quelle ad alto transito di veicoli e pedoni (vedi Via Carlo Tramontano o il calvacavia dell’ospedale o del cimitero). Per non parlare, poi, delle aiuole presenti sul territorio e di numerose piazzette e luoghi di aggregazione.

Altra situazione preoccupante è quella del cimitero comunale. Ci giungono continue e quotidiane segnalazioni circa la presenza di erba altissima e di viale sporchi. ”