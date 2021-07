Scafati. Striscione antiviolenza al Plaza, il branco lo rimuove

E’ finito due volte nella spazzatura, lo striscione contro la violenza affisso dai ragazzi di Scafati Arancione in piazza Madre Teresa di Calcutta. “Per la seconda volta hanno strappato lo striscione che abbiamo affisso al Plaza. La prima volta, queste persone l’hanno buttato nell’immondizia. Adesso hanno avuto la brillante idea di gettarlo dietro Scafati Solidale per non farcelo recuperare”. Così Donato Langone, giovane attivista del movimento politico guidato da Francesco Carotenuto. “Questo atto vile mi fa comprendere che probabilmente questi ragazzini concordino solo con una parte dello striscione, cioè: la violenza è la ragione”. Lo striscione è una risposta all’ultima rissa che due settimane fa, è finita a coltellate, con due minorenni e un maggiorenne finiti in ospedale per le ferite riportate. “Di certo questo non ci fermerà dal nostro sogno di avere un luogo vivibile, dove i genitori possano portare i loro figli, dove i giovani possano uscire e dove i commercianti possano investire – continua Langone – Sicuramente due ragazzini che si sentono troppo grandi non ci fermeranno perché, come abbiamo già detto, abbiamo la testa dura. Dalle nostre piazze, dalle nostre strade e dalla nostra città non andremo via. Ci riapproprieremo dei nostri spazi perché un’altra città è possibile”. Seppur malridotto, lo striscione è stato recuperato e riportato dove era stato esposto. “Continuiamo ad alimentare quella rivoluzione gentile che perseguiamo da anni” le parole di Francesco Carotenuto. Minimizzare, volendo attribuire il tutto a “ragazzate” è un errore grave che non bisogna commettere, lo sa bene il Sindaco Cristoforo Salvati, che a margine dell’ultima grave rissa chiese ed ottenne dal Prefetto di Salerno un vertice sulla sicurezza, alla presenza del Comitato per l’ordine pubblico. La risposta non è tardata ad arrivare, dal comando Compagnia dei Carabinieri di Nocera Inferiore sono stati predisposti controlli periodici dei militari, con due pattuglie fisse nei fine settimana. “La situazione è attentamente monitorata – spiega Salvati – ringrazio il colonnello Trombetti per la collaborazione e per la sensibilità mostrata al problema. Registriamo riscontri positivi al Plaza, sia dai commercianti che dall’amministratore del condominio della galleria commerciale, da me convocato per venerdi prossimo per un punto sulla situazione. Lo stesso condominio ha provveduto anche ad incaricare guardie giurate per la salvaguardia di avventori e attività”. Alla vigilanza privata si affiancano anche gli agenti della Polizia Municipale coordinati dal comandante Salvatore Dionisio, almeno fino alle 21 di sera.

Ariano Falanga