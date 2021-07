Torre Annunziata. Auto bloccata su passaggio a livello, denunciata conducente. Ha ignorato avvisi, macchinista frena in tempo. Linea interrotta

Ha ignorato gli avvisi luminosi e acustici che annunciavano l’arrivo del treno, ha innestato la prima e ha deciso di attraversare ugualmente i binari restando pero’ incastrata con la propria auto tra le barriere. E’ accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove un’automobilista di 57 anni di Castellammare di Stabia e’ stata denunciata dai carabinieri della stazione di Torre Annunziata per interruzione di pubblico servizio, visto anche che ha causato un ritardo di almeno venti minuti sulla tratta Napoli-Salerno dove transitano i convogli di Trenitalia.

La ricostruzione del fatto.

Stando alla ricostruzione fatta dai militari dell’Arma, la donna non ha voluto attendere il passaggio del treno al passaggio a livello di via Terragneta. E cosi’, nonostante gli avvisi luminosi e acustici, ha attraversato i binari senza pero’ riuscire a raggiungere l’altra sponda perché le sbarre, già in discesa, hanno ”intrappolato” la sua auto. Fortuna ha voluto che il capotreno del convoglio in arrivo si sia accorto con grande anticipo della manovra della donna, frenando prima di urtare la vettura. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per venti minuti, il tempo necessario a liberare l’auto dalle sbarre.

