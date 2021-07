VIDEO – Scafati. Società Consortile: Michele Russo chiede chiarezza

Scafati. Costituente società consortile “Comunità Sensibile”.“Insieme per Scafati” nelle parole di Michele Russo avanza perplessità sui metodi di costituzione della start up















Scafati. Società Consortile: Michele Russo chiede chiarezza

Dopo le precisazioni del sindaco di Corbara Pietro Pentangelo sulla futura governance della costituente società consortile “Comunità Sensibile”, che dovrebbe prendere il posto dello spacchettato Piano di Zona S1 sub ambito 02 anche “Insieme per Scafati” nelle parole di Michele Russo avanza perplessità sui metodi di costituzione.



















Clima di generale superficialità.

Russo mette in luce il generale clima di superficialità dell’amministrazione Salvati già in sede di approvazione consiliare. Tra l’altro la votazione di approvazione della consortile, messa in dubbio, dovrà essere ripetuta nelle prossime settimane in consiglio comunale.

Il servizio è di Aldo Severino

