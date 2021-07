Angri. Consiglio comunale ancora in video conferenza

Angri. Ancora in video conferenza. Il consiglio comunale convocato per oggi e per il prossimo 23 luglio saranno ancora in modalità remota

Ancora in video conferenza. Il consiglio comunale convocato per oggi e per il prossimo 23 luglio saranno ancora in modalità remota. Angri è una delle poche realtà comunali ancora con questa modalità consentita dall’emergenza pandemia COVID-19.

Le precisazioni del Presidente Massimo Sorrentino

I mugugni dei consiglieri comunali, anche di maggioranza, risponde il presidente dell’assise Massimo Sorrentino che, oltre a precisare che l’emergenza sanitaria è ancora pericolosamente in atto spiega che per motivi logistici e di natura economica legati alle spese di bilancio il parlamentino locale si riunirà nella Casa del Cittadino dopo le opportune verifiche del caso ma solo in seguito all’approvazione del bilancio di previsione.

Accesso limitato.

Comunque anche in caso si adunata pubblica nell’attuale sede della Casa del Cittadino l’accesso al pubblico sarebbe limitato agli addetti ai lavori e alla stampa. La visione del consiglio viene garantita comunque in modalità streaming sulle pagine del sito istituzionale dell’ente di Piazza Crocifisso.

RePol

