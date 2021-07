Guida senza patente a Scafati, risulta proprietario di 148 veicoli

Nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia locale di Scafati, agli ordini del comandante Salvatore Dionisio, hanno denunciato un cittadino di nazionalità marocchina, residente a Sarno, perché sorpreso alla guida di un’auto, senza documento di riconoscimento, senza patente e senza documenti relativi al veicolo.

Il soggetto in questione è stato fermato in via Manzoni, nei pressi dello svincolo della Strada statale 268. Dai controlli successivi effettuati dagli agenti è emerso che al cittadino marocchino, tra l’altro gravato da precedenti di polizia, era stata già in precedenza revocata la patente di guida e che lo stesso risultava intestatario di 148 veicoli.